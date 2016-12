7 aprile 2015 Niente cellulari, pc o microonde: a Green Bank la tecnologia è proibita per legge Una norma del 1958 proibisce l'utilizzo di qualsiasi dispositivo elettronico che possa creare interferenze con i telescopi del locale Osservatorio Tweet google 0 Invia ad un amico

12:30 - C'è un paese, negli iper tecnologici Stati Uniti d'America, dove per telefonarsi si usa ancora la vecchia cabina. Dove il microonde non esiste. Dove persino l'autoradio è una chimera. Dove la tecnologia, in altre parole, è off limits. A Green Bank, piccolo centro di 143 abitanti del West Virginia, una legge del 1958 proibisce l'utilizzo di qualsiasi apparecchio elettronico al fine di proteggere dalle interferenze i telescopi del National Radio Astronomy Observatory.

Poco distante dal centro del paese è infatti in attività, 24 ore su 24, il Robert C. Byrd Green Bank Telescope, il più grande radiotelescopio del mondo, i cui sensibilissimi sensori potrebbero risentire della presenza di altri dispositivi.