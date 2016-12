11 febbraio 2015 New York vista con gli occhi di un bambino Un fotografo ha collocato una telecamera sul passeggino per un tour speciale della città. Ecco cosa si vede... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:52 - New York vista dagli occhi di un bambino. Un fotografo ha collocato una telecamera GoPro sul passeggino per un tour speciale della città. Ogni immagine registra un intrigante angolo di vista. La copertura in plastica trasparente del passeggino agisce come un filtro fotografico, che crea una luce davvero particolare.