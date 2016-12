New York, venduta all'asta per 25,5 milioni di euro la Ferrari 290 MM di Fangio

Di quella Ferrari, modello 290 MM del 1964 disegnato per il leggendario campione di Formula 1 Juan Manuel Fangio, ne esistono solo quattro esemplari. Uno di questi è stato battuto all'asta da Sotheby a New York per 28 milioni di dollari, pari a poco più di 25,5 milioni di euro. Durante la stessa asta, è stata inoltre acquistata per 1,6 milioni di euro l'originale Porsche 356C Cabriolet guidata nel 1964 da Janis Joplin.