19 maggio 2017 20:23 New York, ecco il catamarano di WoW Da lì partenza per la traversata atlantica Lʼimbarcazione porterà da Papa Francesco la Convenzione dei Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata da 166 Paesi

Partito lo scorso 26 aprile da Miami, il catamarano "Lo Spirito di Stella" ha raggiunto New York dopo aver risalito la East Coast statunitense. Dalla Grande Mela, l'imbarcazione salperà nuovamente il 24 maggio per una traversata atlantica. Tappa finale sarà Roma, dove il capitano Andrea Stella, velista vicentino, a settembre consegnerà a Papa Francesco la Convenzione dei Diritti delle Persone con Disabilità (ratificata da 166 Paesi), che sarà presa in custodia dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.

Una traversata per i diritti dei disabili: è il catamarano di Wow 1 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa Una traversata per i diritti dei disabili: è il catamarano di Wow 2 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa Una traversata per i diritti dei disabili: è il catamarano di Wow 3 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa Una traversata per i diritti dei disabili: è il catamarano di Wow 4 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa Una traversata per i diritti dei disabili: è il catamarano di Wow 5 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa Una traversata per i diritti dei disabili: è il catamarano di Wow 6 di 6 Una traversata per i diritti dei disabili: è il catamarano di Wow leggi dopo slideshow ingrandisci

"Lo Spirito di Stella" è il primo catamarano completamente accessibile a tutti, parte del progetto sociale WoW "Wheels on Waves", è navigherà per 6mila miglia dagli States a Venezia, per sensibilizzare sui diritti delle persone con disabilità. Oltre all'incontro del capitano con Guterres al Palazzo di Vetro, l'imbarcazione durante la sosta newyorkese ospiterà a bordo diverse autorità: il console generale italiano a New York Francesco Genuardi, l’ambasciatore rappresentante permanente della Repubblica di San Marino all’Onu Damiano Beleffi, l’ambasciatore rappresentante permanente dell’Italia all’Onu Sebastiano Cardi con il segretario particolare Ilario Schettino, il responsabile educativo per il consolato italiano a New York Carlo Davoli e il responsabile del gruppo paralimpico della Difesa Marco Iannuzzi.