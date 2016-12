18 maggio 2015 New World sul Pianeta Rosso: così sarà la colonia di umani sulla superficie di Marte Negli immaginifici disegni del concept-artist svedese Ville Ericsson, una visione futuristica di uno dei pianeti più studiati del Sistema Solare Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:07 - Un grande edificio simile a una cupola avvolge parte della superficie del pianeta, quella edificata e abitata. Siamo su Marte, nella visione del concept-artist svedese Ville Ericsson, che ha rivelato in alcuni disegni come immagina, in un più o meno lontano futuro, un pianeta Marte colonizzato. Sul Pianeta Rosso una parete di vetro delimita la zona abitata dagli umani. E tutto intorno, gli esploratori si arrampicano sull'Olympus Mons, la montagna marziana, alla ricerca delle ricchezze e delle bellezze del nuovo mondo.