Neve a New York, pendolari investiti da una "valanga" provocata da un treno

I pendolari che a New York attendevano il treno sulla banchina della stazione di Rhinecliff pensavano di essere al sicuro dalla tempesta di neve che ha colpito la Grande Mela. Ma non avevano fatto i conti con l'enorme quantità di neve depositata sui binari e con un treno in arrivo a una velocità un po' troppo elevata: il risultato è stato una vera e propria valanga abbattutasi sulle persone in attesa.