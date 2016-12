Neon in mostra e... in pensione: ecco il museo delle insegne luminose di Las Vegas

Una volta illuminavano a intermittenza le notti di Las Vegas, attirando orde di turisti affamati di divertimento. Ora invece circa 150 vecchie insegne al neon di discoteche, pubblicità e strip club sono raccolte in un museo a cielo aperto. Considerate delle vere e proprie opere d'arte, al Boneyard Museum ce n'è davvero per tutti i gusti: dalla gigantesca insegna che campeggiava sulla facciata dell'hotel Stardust alla scritta che segnalava il casino Moulin Rouge, passando per la luminosissima "Golden Nugget" che indicava una famosa casa da gioco.