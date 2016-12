Nell'Oltrepò pavese il primo raduno mondiale di Vespa e 500 con cani a bordo

Amanti dei motori e degli animali si sono ritrovati nell'Oltrepò pavese per "La carica dei 500 & 1", il primo raduno mondiale dedicato a Vespa e 500 con cani a bordo. Gli appassionati di dueruote, quattroruote e quattrozampe si sono riuniti a Casteggio (PV) per una giornata dedicata al migliore amico dell'uomo, a bordo di due marchi storici simbolo dell'eccellenza italiana. Il tutto contornato dalle eccellenze enogastronomiche e dalle bellezze del territorio della pianura Padana.

L’obiettivo del raduno era quello di sensibilizzare i proprietari dei cani sulla responsabilità del trasporto in sicurezza dell’animale da compagnia e di migliorare la gestione sia sul mezzo di trasporto che in famiglia. Gli equipaggi, composti da un binomio cane-guidatore, sono partiti da Casteggio divisi in tre gruppi per un tour a tappe nell’Oltrepò Pavese per diverse attività con protagonista l’amico a quattro zampe.