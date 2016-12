Nebraska, l'insegnante di chimica che va a caccia di tempeste perfette

12:13 - Mark Rosengarten è un insegnante di chimica con una passione tale per le tempeste da aver speso 10 anni della sua vita per documentarle. In questo album fotografico il 40enne del Nebraska ha immortalato il potente fenomeno atmosferico dalla nascita alla morte. L'impavido professore per ogni scatto ha atteso fino al momento più pericoloso, per poi fuggire dove il cielo è più blu.