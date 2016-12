Natura, tutti a guardare la luna "blu"

Dopo l'eclissi, ora tocca alla luna "blu". Appuntamento per tutti per venerdì 31. Pur essendo affascinante, non si tratta tuttavia di un fenomeno né raro né misterioso. Infatti può capitare che vi siano due lune piene all'interno di uno stesso mese e l'ultima, per una questione di riflessi di luce, può apparire di colore blu. Ma questo nulla toglie al fascino del nostro satellite.

"La maggior parte delle lune blu -spiega Nasa Science- hanno un aspetto grigio chiaro e nero, proprio come la luna che osserviamo ogni notte e, anche se si verifica una doppia Luna piena in un mese, la seconda non cambia il suo colore".



Può diventare blu, tuttavia, in determinate circostanze. Gli scienziati notarono che durante nel 1883 ci fu il fenomeno dopo l'eruzione del vulcano indonesiano Krakatoa. Le ceneri contenevano, infatti, particelle dalla larghezza di un micron, capaci di disperdere la luce rossa e permettendo il passaggio, invece, della luce blu. Altre lune blu sono state notate sempre in presenza di eruzioni o anche incendi, come avvenne in Canada nel 1953.