Natale a colpi.... di seno: renne protagoniste delle decorazioni più hot dell'anno

Le protagoniste di questo Natale ormai imminente? Le... renne. Le fidate compagne di avventura di Babbo Natale si prendono un posto in prima fila diventando la decorazione del momento. E se non avete ancora deciso come vestirvi (o svestirvi) la notte della Vigilia, ecco qualche originale spunto per non passare inosservate. Niente forbici: la maglia che copre un solo seno è realmente in commercio, con tanto di naso, occhi e corna.