Nasa, in un video in timelapse il balletto di Mercurio "sul" Sole: rivedi sette ore in due minuti

Mercurio ha dato ieri spettacolo, con una micro-eclissi di Sole . Il passaggio del più piccolo pianeta del Sistema Solare in teoria doveva essere visibile da tutta Italia, ma a Nord le nuvole hanno impedito un'osservazione piena del fenomeno. Per chi è rimasto a testa in su e a bocca asciutta ecco il video della Nasa che mostra in timelapse tutto il percorso effettuato da Mercurio. Con un ingrandimento e una precisione che nessun telescopio amatoriale avrebbe consentito.

L'ingresso della sagoma di Mercurio sul disco della nostra stella è cominciato alle 13,12, quando il pianeta è apparso come un piccolo neo sulla superficie del Sole. Il transito è stato molto lento e suggestivo: in tutto è durato quasi 7 ore e mezza e si è concluso alle 20,42.



Vasta la partecipazione dei social media per esempio su Twitter, sotto l'hashtag #MercuryTransit tantissimi utenti hanno pubblicato le foto catturate durante le dirette su internet, organizzate persino dallo spazio, grazie agli osservatori solari della Nasa.



Il passaggio di Mercurio sul disco del Sole è un evento abbastanza raro: l'ultima volta è avvenuto l'8 novembre 2006 e il prossimo appuntamento sarà per l'11 novembre 2019, ma dall'Italia sarà visibile solo nella prima parte. Per il prossimo transito di Mercurio visibile dall'Italia per tutta la sua durata bisognerà aspettare il 13 Novembre 2032, ha detto l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope.

Osservare il transito di un pianeta non è solo una curiosità: quelli di Mercurio e Venere nel '700 hanno permesso di misurare con precisione la distanza tra la Terra e il Sole, utilizzata come l'unità di misura delle distanze nel Sistema Solare. Per gli astronomi il transito di Mercurio è anche l'occasione per raccogliere informazioni sulla debole atmosfera del pianeta, visibile in controluce sul disco del Sole.