Nasa, ecco il robot super-tecnologico: fotograferà Marte nel 2021

Mars 2020 è il nome della missione che la Nasa sta preparando per continuare a studiare a fondo il Pianeta Rosso. Il tutto, grazie ad un nuovo rover, super-tecnologico, che atterrerà sul suolo marziano nel febbraio 2021. Dotato di ben 23 fotocamere, tutte in HD e 3D, riuscirà a realizzare su Marte scatti panoramici mozzafiato, rilevare anche i più piccoli ostacoli sul percorso, studiare le componenti pulviscolari dell'atmosfera e collaborare in vari modi con gli altri strumenti scientifici in dotazione. "Il set di fotocamere della missione 2020 produrrà un maggior numero di immagini a colori e, soprattutto, di immagini in 3D", commenta Jim Bell, collaboratore della Nasa e docente all'Arizona State University, "indispensabile per le indagini geologiche e per studiare oggetti in lontananza, perché si potranno rilevare con grande dettaglio caratteristiche morfologiche dovute per esempio all’erosione del suolo e particolari strutture delle rocce anche alla distanza di un intero campo di calcio".