Napoli, torna la sfida per realizzare la pizza più lunga del mondo: pronta una teglia lunga 2 km

Napoli vuole riprendersi la pizza e entrare nella storia nella storia del Guinness World Record. Dopo il precedente record - di 1,5 km - stabilito nel giugno 2015 all'Expo di Milano, i partenopei lottano ancora per riconquistare lo scettro della pizza più lunga del mondo. L'appuntamento è il 15 maggio sullo splendido lungomare del capoluogo campano: dalle 9 del mattino alle 20 di sera una enorme teglia - con impasto di 40 cm di larghezza e 2 km di lunghezza - passerà attraverso cinque speciali forni apppositamente brevettati per l'evento.