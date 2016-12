Musicista giapponese fan degli asili reggiani chiama il figlio Reggioemilio

Jovanotti ha pubblicato una foto scattata con il suo amico batterista che, in questi giorni, era in Italia per suonare con lui ed ha poi aggiunto di voler condividere con il popolo del web una notizia che Mark Money gli aveva raccontato. Il musicista, che ha partecipato al nuovo disco di Jovanotti, ha deciso di omaggiare gli asili reggiani chiamando il figlio Reggioemilio, e non è uno scherzo ci tiene a precisare il cantautore.



La notizia appena diffusa ha suscitato grande interesse. Dalle scuole e dalla fondazione Reggio Children sono arrivate al coraggioso Money numerosi inviti a visitare la città e i nidi. Se in futuro, Reggioemilio Money volesse visitare la città che gli ha dato questo curioso nome troverà dunque le porte aperte.