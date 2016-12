Moshe: due lauree a soli 17 anni, ma non chiamatelo genio!

Moshe Kai Cavalin, nonostante la giovanissima età ha già un curriculum invidiabile: si è laureato per la prima volta a 11 anni, poi di nuovo a 16 ed ora frequenta un master in cybersecurity in un'università nei pressi di Boston. Come se non bastasse, il giovane Moshe collabora attivamente con la NASA nello sviluppo di tecnologia per la sorveglianza di aerei e droni.

I suoi genitori, lei di Taiwan e lui brasiliano, non si sorprendono del successo del figlio, che ha mostrato capacità strabilianti sin dall'infanzia, quando a soli sette anni era stato in grado di imparare l'intero programma di trigonometria. E fra le passioni del giovane Moshe si contano anche le arti marziali e la musica, altre attività in cui eccelle.



"Tendo a non confrontarmi con gli altri, faccio solo il meglio che posso" afferma Moshe. Il ragazzo sostiene di non essere eccezionale, ma che piuttosto il suo caso sia frutto della combinazione fra motivazione e ispirazione. A colpire è soprattutto la modestia del ragazzo, che nonostante il successo e la giovane età, pone sempre come scopo principale del suo lavoro contribuire ad aiutare il prossimo.



Fra poco il giovane prodigio potrà finalmente coronare il suo sogno di volare, conseguendo il brevetto da pilota. E quando gli fanno domande riguardo ai sogni tipici dei teenagers, come avere una fidanzata, Moshe commenta con ironia: "C'è tempo. Dopo il dottorato".