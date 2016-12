16 ottobre 2014 Mosca, un seno di donna usato come spot: 517 incidenti stradali in una sola giornata Gli autisti hanno citato l'agenzia pubblicitaria, che ha dovuto ritirare il cartellone Tweet google 0 Invia ad un amico

12:56 - L'idea avuta da un'agenzia pubblicitaria di Mosca, la Sarafan Advertising Agency, per attirare l'attenzione delle persone è riuscita fin troppo bene. Lo spot, che mostra l'immagine del seno senza veli di una donna e la scritta "loro attraggono", ha avuto un tale sex appeal da causare ben 517 incidenti stradali nel giro di 24 ore. L'agenzia ha dovuto così ritirare il cartellone pubblicitario e, per evitare una valanga di citazioni, pagare un indennizzo alle vittime degli scontri laddove le loro assicurazioni non prevedano coperture.