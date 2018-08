Montreal, uomo placcato dagli agenti in metropolitana perché senza biglietto

Episodio controverso nella metropolitana di Montreal. Protagonista un uomo di 33 anni che, per aver cercato di superare i tornelli della metropolitana con il pass della sua ragazza, è stato fermato in malo modo dagli agenti della sicurezza. Una reazione sembrata eccessiva per un gesto sicuramente scorretto, ma non sufficiente per innescare una punizione così dura. Nel video si vede anche la fidanzata scagliarsi contro gli agenti che sottomettono il suo compagno mettendogli le mani al collo.



La scena ha spinto i molti passanti a chiamare il 911. L'uomo ha riportato contusioni multiple al volto, ma ha rifiutato di essere portato in ospedale. Avviata un’indagine sul comportamento dei controllori.