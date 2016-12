Montenegro, l'ex campo di concentramento italiano diventa un resort di lusso

Durante la Seconda guerra mondiale è stato utilizzato come campo di concentramento ed era conosciuto come il "lager nascosto di Mussolini", ora diventerà un resort di lusso nel quale trascorrere le vacanze. La fortezza si trova sull'isola montenegrina di Mamula, nel Mare Adriatico, e ospiterà una vera e propria reggia formata da 23 camere da letto, due ristoranti, una spa, e una discoteca. Il via libera al progetto era arrivato a fine dicembre dal Parlamento del Montenegro. Non sono mancate però le polemiche.