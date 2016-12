Monopoly Italia: Genova sarà Parco della Vittoria

Più di 960mila voti in appena un mese, 20 capoluoghi di regione in gara e ben 8mila comuni pronti a dar battaglia pur di accaparrarsi una casella del mitico tabellone in versione tricolore. Il primo gradino del podio va a Genova con le sue oltre 200mila preferenze, al secondo posto Potenza (vicinissima ai 100mila voti) che ha doppiato Trento, terza classificata con 44mila voti. Ed è così che il capoluogo ligure conquista l’ambitissimo Parco della Vittoria: sarà la casella/città più costosa in assoluto (400 M$) nel tabellone del nuovo Monopoly Italia, disponibile da aprile 2017.

La divertente competizione è stata seguita con passione da circa un milione fan, tutti intenti a votare, consultare la classifica aggiornata in tempo reale e approfittare dei tantissimi suggerimenti per sostenere la propria città del cuore. La Liguria è stata la regione che in assoluto ha raggiunto il miglior risultato: con Genova e Albissola Marina, che con più di 224mila voti ha conquistato Vicolo Stretto e battuto la concorrenza di ben 8mila comuni, ha conquistato ben due caselle del nuovo tabellone tricolore.



Anche la Calabria può andar fiera del doppio risultato ottenuto: il 12° posto di Catanzaro gli ha permesso di conquistare Piazza Dante, mentre Cosenza, con più di 142mila voti, sarà Vicolo Corto. Hasbro dedica così al Belpaese una nuova edizione nazionale del Monopoly. Il gioco in scatola dei record, il più venduto e giocato al mondo, verrà del tutto personalizzato in base ai risultati della votazione, ma senza perdere il suo spirito originale: tra Imprevisti e Probabilità, lo scopo sarà sempre quello di comprare terreni, farli fruttare al meglio, edificare case e alberghi per diventare un magnate di successo.



La grande novità del Monopoly Italia sarà proprio il Tabellone, che conserverà il “Via”, la Prigione o la temibile Tassa di lusso, ma al posto di Corso Raffaello o Via Accademia, ci saranno le 22 città più votate raffigurate dai monumenti che le rappresentano al meglio. Proprio come le Pedine, che ritrarranno gli elementi più simbolici del nostro Paese. Oltre all’Italia, anche Francia, Spagna, Olanda, Stati Uniti, Messico (e non solo) possono vantare una versione patriottica del Monopoly.