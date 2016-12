9 settembre 2015 Monopoly, è italiano il campione del mondo Dopo più di dieci ore di gioco tra compravendite di proprietà, riscossioni di affitti e passaggi dal Via, il veneziano Nicolò Falcone ha battuto a Macao, in Cina, i 27 avversari più forti del momento Tweet google 0 Invia ad un amico

07:41 - E' italiano il campione del mondo di Monopoly. Si chiama Nicolò Falcone, è veneziano, ha 30 anni ed è un appassionato del gioco da 26. Con questo palmarès ha battuto, a Macao, in Cina, i 27 concorrenti più forti del mondo, dopo più di dieci ore di sfida, tra compravendite di proprietà, riscossioni di affitti e passaggi dal Via. Alla fascia di campione iridato si aggiunge un montepremi di circa 20mila dollari.

L’edizione 2015 del Campionato del Mondo di Monopoly, che si è svolto presso The Venetian di Macao in Cina, ha coinvolto giocatori provenienti da diverse parti del mondo. Il round finale ha visto seduti intorno al tavolo l'italiano Nicolò Falcone, il giapponese Tsutomu Doita, lo statunitense Brian Valentine e il campione uscente, il norvegese Bjørn Halvard Knappskog.



Una sfida intensa, all'ultimo colpo; dopo una serie di giocate magistrali, inclusa una contrattazione a più parti conclusasi con l’acquisto di un set di proprietà dello stesso colore per ogni giocatore, Doita, con il suo Cappello a cilindro, è stato il primo ad andare in bancarotta, seguito da Valentine e la sua pedina, la Nave. Nicolò Falcone, con la sua fiammante Auto da corsa e le sue proprietà arancioni, e Knappskog, con il Ditale e la serie di proprietà verdi, hanno combattuto testa a testa fino a quando Knappskog è transitato per ben due volte consecutive selle proprietà arancioni di Falcone, sborsando gran parte del suo capitale senza possibilità di recupero e giungendo pian piano all’inevitabile fallimento.



"Siamo entusiasti di poter celebrare l'80° anniversario del Monopoly riunendo i migliori giocatori del mondo", dichiara Jonathan Berkowitz, vicepresidente di Hasbro Gaming. "Questo folto gruppo di esperti giocatori di Monopoly dimostrano talento e una totale dedizione al gioco. Soprattutto Nicolò che, grazie alla sua tecnica di gioco unita a una strategia vincente, ha avuto vita facile lungo la strada per la vittoria".



Il primo Campionato Mondiale di Monopoly si è svolto a New York nel 1973. Ad oggi, i campioni del mondo di Monopoly sono 13 e arrivano da ogni parte del globo, Italia inclusa.