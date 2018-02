Monaco di Baviera, surfisti cavalcano le onde del fiume Eisbach

La neve non li fermerà e se il mare è distante si può sempre rimediare sul fiume: è lo spirito con cui, a Monaco di Baviera, surfisti esperti si sono riversati sulle acque del canale artificiale Eisbach per cavalcarne le onde: a causa di alcuni blocchi di cemento sistemati per deviare il corso d'acqua, si forma un'onda statica dell'altezza di un metro circa, che diventa uno spot piuttosto popolare per la pratica del surf fluviale. Dal 1972 il fiume è preso d'assalto da appassionati di surf di tutto il mondo, ma soltanto nel 2010 la pratica è stata riconosciuta e permessa ufficialmente dalla legge.