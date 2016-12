Mollo tutto e vado in Giamaica!

18:18 - Mollare tutto e andare a vivere in Giamaica sponsorizzato da una marca di rhum e col solo dovere di raccontare la propria vita sull'isola: ad aggiudicarsi la competizione lanciata da Appleton Estate, e il suo premio talmente favoloso da sembrare uno scherzo, è Andrea Cavallo Perin. Andrea, ventottenne torinese, è stato scelto fra 1200 partecipanti per le sue capacità comunicative: partirà a febbraio per raccontare lo stile di vita dell'isola, dove Appleton Estate possiede la più antica piantagione di canna da zucchero e distilleria.