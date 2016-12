Mollano tutto per girare il mondo in barca a vela: la nuova vita di due giovani inglesi

Lui lavorava come architetto mentre lei, ex modella, leggeva le previsioni meteo in tv. I due, sposati, erano stufi della loro vita monotona. Così hanno deciso di mollare tutto per inseguire i loro sogni viaggiando in barca a vela. Venduta la casa in Inghilterra, hanno comprato la Silver Paws e, nonostante fossero inesperti di navigazione, sono salpati alla volta del Mediterraneo. Ora sui social spopolano gli scatti della nuova vita di Charlie Smith, 29 anni, e della moglie 39enne, che si definisce la "capitana" dell'imbarcazione.