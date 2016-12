12 novembre 2014 Molestie per tutte a New York, anche per la principessa Leila Per 10 ore la protagonista di Guerre Stellari passeggia nella Grande Mela e una serie di strani personaggi la avvicina Tweet google 0 Invia ad un amico

15:01 - L'ironia è l'arma più forte del mondo. E così va interpretato questo filmato diventato virale che riprende l'esperimento condotto qualche giorno fa da un'attrice newyorkese che si filmata per 10 ore a passeggio nella Grande Mela subendo un centinaio di approcci poco graditi. Stavolta a camminare per le strade di New York è la principessa Leila, una dei protagonisti della saga di Guerre Stellari. E siccome la città non "discrimina" nessuno, anche per lei una pioggia di apprezzamenti non richiesti. Ma da personaggi particolari...