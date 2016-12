New York non è una città per donne, a meno che non indossino un hijab. Lo youtuber Karim Metwaly ha tentato un esperimento che sta già provocando accese discussioni sul web. Una ragazza vestita alla moda occidentale passeggia per 10 ore a New York, subendo sgradite "attenzioni" dai passanti. Nella seconda parte del video, la stessa ragazza cammina indossando un hijab e viene completamente ignorata dagli uomini che incrocia lungo la strada.