Moldavia, ecco le immagini del terribile incidente del capo di Stato

Igor Dodon, presidente moldavo, si è trovato coinvolto in un terribile incidente mentre viaggiava sulla sua auto blu. Un camion, che si trovava sulla corsia opposta dell’autostrada Chisinau-Calarasi, ha sbalzato fuori strada il veicolo. Nonostante ciò, il capo di Stato è rimasto miracolosamente illeso e non ha avuto bisogno di cure mediche, come riportato dal consigliere presidenziale moldavo, Maxim Lebedinsky, in un post su Facebook.