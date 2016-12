7 gennaio 2015 Moldavia, due ragazze si esibiscono in cam con siparietti hot all'interno della biblioteca I loro video sono arrivati nelle mani della polizia che ora ha aperto un'indagine Tweet google 0 Invia ad un amico

09:04 - Due ragazze, una bionda e una bruna, sfruttano la connessione wifi gratuita della libreria pubblica di Chisinau, la capitale della Moldavia, per i loro siparietti in cam ad alto tasso erotico. E così, in pieno giorno, mettono in scena degli show porno a pagamento tra i libri. I loro video, però, sono arrivati nelle mani della polizia che ora ha aperto un'indagine.

"Non posso credere che nessuna delle persone in libreria si sia mai accorta di nulla", ha detto l'uomo che ha denunciato gli show hard alla polizia. "E' incredibile il coraggio che hanno queste due ragazze per fare certe cose in un luogo pubblico come una biblioteca", ha aggiunto.