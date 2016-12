18 giugno 2015 Modelle nude a spasso per i vigneti, così si pubblicizza il vino friulano in Russia Lo spot è stato ideato da un'azienda che si occupa di export, il progetto però non piace... Tweet google 0 Invia ad un amico

09:02 - Sta facendo discutere l'iniziativa lanciata da un'azienda che si occupa di export di vini italiani che, per pubblicizzare in Russia la produzione friuliana, ha lanciato uno spot in cui bellissime modelle completamente nude giocano fra i vigneti. Il progetto però non piace a tutti tanto che un consigliere regionale del M5S, Eleonora Frattolin, sta considerando la possibilità di presentare un'interrogazione.