Modella con il velo islamico appare in un video pubblicitario H&M

Il colosso svedese dell'abbigliamento low cost H&M ha scelto una ragazza musulmana che indossa il velo islamico per lo spot "Close the loop". La campagna pubblicitaria che invita a riciclare vestiti e a inventarsi e reinventarsi la moda. Lei si chiama Mariah Idrissi , ha 23 anni e vive a Londra, dove oltre a fare la modella gestisce un salone di bellezza. Prima di dire sì ha chiesto il permesso ai suoi genitori. Ha deciso di partecipare perché "è una buona causa".

Nel video infatti appaiono anche un pugile con una protesi ad una gamba, una signora anziana con una minigonna, un ragazzo anche lui in minigonna. Poiché "Non esistono regole nella moda, a parte una: ricicla i tuoi abiti", come recita lo spot.



In merito alla campagna pubblicitaria Mariah ha affermato: "Si pensa sempre che le donne che indossano il hijab vengano ignorate quando si tratta di moda... Quindi è sorprendente che un colosso del genere mi abbia scelta".