Mobilitazione social contro le nuove divise Alitalia

"Salviamo le hostess Alitalia dalle nuove divise" è l'evento che in poche ore su Facebook ha raccolto quasi 10mila partecipanti e 29mile clic di interesse. L'obiettivo, come si legge nella pagina, è una "petizione per la sostituzione della calza verde con una più sobria calza color carne!". E' anche così che il web si mobilita contro le nuove uniformi della compagnia di bandiera appena presentate, ritenute dai più troppo severe, castigate, abbottonate e bocciate, quindi, come demodé. E sui social è tutto un pullulare di meme ironici e divertenti: nel mirino delle battute al veleno ci sono soprattutto le calze verdi.