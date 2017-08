Poteva essere una tragedia, ma, per fortuna, si è trattato soltanto di un incidente senza conseguenze, se non per le linee elettriche della zona di Blue Springs, in Missouri. Un'auto-gru, nel tentativo di sollevare un grosso cartellone pubblicitario accanto all'autostrada, non ne ha retto il peso e si è completamente ribaltato. Il tutto, accaduto lunedì scorso, intorno alle 10.30 del mattino, un orario con grande afflusso di automobili. Il Kansas City District del Dipartimento dei Traporti del Missouri, come riportato sulle pagine del Kansas City Star, aveva già segnalato la presenza di lavori pericolosi in quella zona e l'autostrada, ora, è stata chiusa al traffico. D'ora in poi gli operai faranno bene ad assicurarsi di bloccare correttamente la loro gru, prima di provare a spostare un peso così enorme. Il video, postato da uno degli addetti ai lavori, ha fatto subito il giro del web.