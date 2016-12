Mille modi di intendere il cioccolato

09:57 - Il cioccolato è una di quelle cose che viene proposta in mille declinazioni, con mille abbinamenti, ed è sempre buona. Forse proprio la sua golosità ha spinto alcuni mastri cioccolatai, particolarmente creativi, a sperimentare non solo i sapori ma anche la forma del cioccolato. Potreste allora trovarvi a dover scegliere non solo tra varietà al latte e fondente, ma tra pianeti, tubetti di colore (ripieni di crema colorata) e arnesi. Talmente belli che (quasi) dispiace mangiarli.