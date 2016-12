Milano, sotto un tetto di vetro: in pieno centro parte il reality "La casa è social"

Da venerdì 26 febbraio, largo La Foppa a Milano è diventato la scena di un reality inedito, intitolato "La casa è social". Due giovani, Fiorana Di Chio (22 anni) e Deliel Augusto Moiana (25), dovranno convivere per dieci giorni in una piccola casa di vetro, con le pareti esterne completamente trasparenti, nel centro del capoluogo lombardo. L'iniziativa è stata lanciata da Homepal, il primo social network immobiliare per la compravendita tra privati.

La vita nella casetta sarà animata da un fitto calendario di eventi e appuntamenti: dalle lezioni di tango allo yoga, dai flashmob che coinvolgeranno i passanti al bodypainting. Ogni happening sarà condiviso e commentato in Rete, con Deliel e Fiorella che racconteranno la loro inusuale esperienza, aggiornando in tempo reale il pubblico.



Dopo la tappa milanese l'appuntamento con la casetta di vetro, già ribattezzata il primo "reality in città", si sposterà a Roma. Dall'11 al 20 marzo, nel cuore della movida capitolina, un'altra coppia di giovani scelti dal web si metterà in gioco per altri dieci giorni in una sfida tutta da vivere e condividere, dentro e fuori la Rete.