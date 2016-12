Milano, in mostra il giardino made in Italy Orticola lo racconta nel cuore della città

Tutto il bello del giardino italiano è in mostra a Orticola, la manifestazione ospitata fino a domenica 10 maggio a Milano, ai Giardini pubblici Indro Montanelli di via Palestro. L'evento compie vent'anni (ma l'associazione ne compie 150) e presenta tante novità botaniche.

Grande spazio viene dato alle rose, e poi tante novità per gli appassionati. I viali mostrano come abbinare i gerani con i garofani o con particolari esemplari di cavoli, ma anche come unire l'aquilegia con la pilosella o il gelsomino con l'arancio. E ancora, tante altre idee di micro-giardini e abbinamenti floreali. Tutti da scoprire in uno dei giardini più belli di Milano.