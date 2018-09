Milano, il quartiere di Dergano in festa per la piazza rinnovata

Pois gialli, rossi e bianchi per ridare colore a un quartiere della periferia milanese, Dergano. I cerchi dipinti sull'asfalto della piazza, con i nuovi elementi di arredo urbano, ne hanno cambiato il volto e la vivibilità. Così il nuovo spazio cittadino, riqualificato nell'ambito del progetto di urbanistica "Piazze Aperte" è stato inaugurato con una grande festa, con attività per piccoli e adulti, organizzate insieme alle associazioni: visite guidate nel quartiere, tornei di ping pong, dimostrazioni di boxe, spettacoli di magia, intrattenimento musicale, foodtruck.

La festa "E' un cambiamento davvero importante per un quartiere che sta diventando sempre più vitale e attrattivo e che ha un nuovo luogo di aggregazione e socialità – hanno commentato gli assessori del Comune di Milano Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e Marco Granelli (Mobilità). – Insieme a piazza Angliberto II, prossima inaugurazione, Dergano sarà il laboratorio sperimentale di un progetto che, a fronte di un investimento economico contenuto, può migliorare notevolmente la qualità della vita in città". La piazza, infatti, prima crocevia di traffico veicolare è diventata un nuovo luogo da vivere. E' stata parzialmente pedonalizzata e totalmente rinnovata: panchine, piante, tavoli anche da ping pong e una nuova stazione BikeMi. Nell'ambito di Milano Bike City, è stato inoltre inaugurato il capolinea Dergano della linea Bicipolitana realizzata da Legambici, che congiunge il quartiere a piazza Angliberto II.

Il progetto"Piazze Aperte", progetto realizzato in collaborazione con Bloomberg Associates e con il supporto della National Association of City Transportation Officials (Nacto) Global Designing Cities Initiative, segue gli esempi di successo realizzati in grandi città del mondo come Bogotà, Buenos Aires, Sao Paulo, New York, Los Angeles, Addis Abeba e Mumbai.



L'idea mira a rigenerare piazze della città oggi caratterizzate da disordine e scarsa progettualità. L'ampliamento delle aree pedonali, la valorizzazione dello spazio pubblico e l'incentivo all'utilizzo di forme di mobilità sostenibili sono anche tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile della città di Milano 2030.