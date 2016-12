Miami, neo sposa dedica al marito un ballo hot durante il ricevimento

La donna è un modella e ballerina professionista e ha deciso di confezionare questo medley musicale, che va da Aretha Franklin a Beyoncé, proprio per stupire il suo sposo facendo quello che più le riesce meglio e che è parte della sua vita. Il video del balletto hot, postato sul profilo Facebook della donna e pubblicato su Youtub, è diventato virale in pochi secondi, sfiorando il milione di visualizzazioni.



"Mi sono sempre esibita di fronte a migliaia di persone per tutta la mia vita e ho voluto che mio marito avesse una performance speciale appositamente per lui, in un giorno speciale come questo" - ha commentato Renata al sito Buzzfeed - "Ho scelto canzoni emblematiche, che sono state a lui dedicate per fargli vedere quanto lo amo"