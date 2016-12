Messico, un arcobaleno sulle mura delle case per dare nuova vita alla comunità

Un pennellata di arcobaleno sul paesaggio arido e sabbioso del Messico per ridare nuova vita alla comunità della cittadina di Palmitas. E' la richiesta che il governo ha fatto a un gruppo di artisti di strada, chiamato Germen Crew: dipingere 209 case, per un totale di circa 20mila metri quadrati di murales coloratissimi. E il tutto per rafforzare l'unione tra le 452 famiglie e i 1.800 abitanti del piccolo centro situato nel distretto di Pachuca. Un'autentica "missione" portata a termine dagli artisti con risultati esaltanti.