Messico, superdotato ma infelice: 52enne chiede invalidità

<p>Roberto Cabrera, Guinness Primati, El Centauro, pene</p>

Non trova lavoro, moglie, amici. Per questo Roberto Esquivel Cabrera, conosciuto come "Il Centauro", originario di Santillo, Messico, ha deciso di raccontare la sua storia e la sua frustrazione. "Le donne non mi vogliono, hanno paura delle dimensioni del mio pene. Mi sento molto solo e in più non posso neanche lavorare". L'uomo, 52 anni, ha addirittura chiesto l'invalidità per le sue misure eccezionali, oltre 48 cm, che gli precludono una vita normale, lavoro compreso.