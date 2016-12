Messico, la biblioteca a cupola per immergersi davvero nella lettura

Immergersi nella lettura: è questo ciò che consente letteralmente di fare la biblioteca costruita a Monterrey, in Messico. Commissionata da Conarte, il consiglio cittadino per l'arte e la cultura, ai designer di Anagrama la struttura è in legno e ha la forma di una cupola. Così il lettore risulta circondato totalmente dai libri. Le comode sedute e le luci dai toni chiari completano l'ambiente rendendo l'atmosfera unica e permettendo di gustare al meglio ogni tipo di romanzo.