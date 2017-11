Melbourne, pensionate alla riscossa: sulle note di Beyoncé per difendere la pista da bowling

Contro la decisione del consiglio comunale di Stonnington, nello Stato di Victoria, in Australia, che ha deciso di demolire il club dove giocano a bowling, protestano a colpi di musica e ancheggiamenti. Sono le pensionate della città che non vogliono rinunciare al loro passatempo preferito. Così, sulle note del successo di Beyoncé "All the single ladies", nella loro nuova versione "All the bowling ladies", rivendicano il loro diritto allo svago in quello storico luogo. Il video ha già totalizzato un milione di visualizzazioni ed è accompagnato da una petizione su change.org. Chi la spunterà?