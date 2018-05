Mega stereo sulle bici: un progetto fotografico racconta il bike tuning di Palermo

Il fotografo Matteo de Mayda ha realizzato un progetto fotografico per raccontare una nuova "moda" tra i giovani palermitani: il bike tuning. Questi ragazzi decidono di modificare le loro biciclette, accessoriandole con dei giganteschi impianti stereo. Lo scopo? Sfidarsi a ritmo di musica per le vie della città, partendo dalla periferia e muovendosi verso il centro, gareggiando a chi alza di più il volume. Spesso però accade che la competizione venga interrotta dall'arrivo delle forze dell'ordine, allertate dai cittadini infastiditi.



Per molti è solo rumore, ma per questi ragazzi è un modo per evadere. Non si tratta però di un "hobby" economico: alcuni di loro arrivano a spendere anche mille euro per modificare la propria bicicletta. "Meglio spendere i soldi così piuttosto che buttarli comprando droga" è la risposta di Federico, uno dei ragazzi.