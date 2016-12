Meccanici come modelli, i capolavori del Rinascimento rivivono in un'officina

Un'idea brillante per rendere omaggio ai più grandi artisti del Rinascimento. Il fotografo americano Freddy Fabris ha fatto posare alcuni meccanici di un'officina nel Midwest riproducendo, in chiave contemporanea, i più celebri dipinti del '500 e del '600 e pubblicando gli scatti sul suo sito www.fabrisphoto.com. "Tradurre la pittura in fotografia è stata una sfida - ha detto l'autore degli scatti all'Huffington Post - Ho cercato di rispettare gli originali ma avevo bisogno di capovolgerli concettualmente".