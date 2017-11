Marsiglia, roulotte si stacca dall’auto e si parcheggia da sola

Una roulotte "a piede libero" è stata ripresa da una telecamera di sicurezza mentre si parcheggiava da sé nei pressi del camping Luberon Monts de Vaucluse, a Marsiglia. Il mezzo, trainato da una Volkswagen Touran, si è sganciato dal supporto nel momento in cui l'auto è passata su un dosso e ha poi iniziato la sua lenta discesa, del tutto fuori controllo prima di deviare sulla sinistra. Incredibilmente è passato nello spazio fra alcuni alberi e proseguito lungo un parcheggio fino a incastrarsi perfettamente in uno dei posti liberi. Si vede il proprietario rincorrere la roulotte più in fretta che può ma per fortuna non sono stati riscontrati danni né al veicolo stesso né a quello vicino.