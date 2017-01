5 gennaio 2017 09:51 Marina e Pamthevan, lʼitaliana che gira il mondo con furgone e cane La ragazza ha ripristinato un vecchio Kangoo per amore del suo amico a quattrozampe e adesso si diverte a viaggiare insieme a lui

C'è chi fa follie per il proprio uomo, e chi per il proprio cane. E' il caso di Marina Piro, una giovane inglese di origini italiane, che ha deciso di ripristinare un vecchio furgone per viaggiare in giro per il mondo con il suo inseparabile amico a quattrozampe. Per documentare le loro avventure ha pensato anche di aprire un blog, Pamthevan.

Marina si è armata di tanta pazienza, buona volontà e attrezzi vari, e ha ripristinato da sola un vecchio Renault Kangoo cinque porte del 2001. Dopo due mesi di lavoro, è venuta fuori una piccola casetta mobile dotata di tutti i comfort. Sebbene lo spazio limitato, la giovane è riuscita a rendere il furgone accogliente e completo. Ha pensato proprio a tutto: letto, tende, angolo cottura, luci a LED e perfino alcune piante d'appartamento.



Qualcuno potrebbe chiedersi: perché architettare tutto questo? In effetti sarebbe stato più semplice salire su un aereo e partire, ma è la stessa Marina a spiegare sul suo blog il motivo: "La ragione principale per cui ho scelto di andare in viaggio con un furgone è che ho voluto avere Odie con me. Un furgone sembrava l'opzione più praticabile. Troppi autobus, treni e compagnie aeree non accettano i cani, per non parlare delle difficoltà che si incontrano nel trovare un alloggio adeguato".