Marilyn o Einstein? Dal Mit un video-test veloce per sapere se vedi bene

13:00 - I ricercatori del Massachusets Istitute Of Technology (Mit) hanno messo a punto un test rapido per la vista: un'immagine sfocata di Marilyn Monroe, appena delineata, si sovrappone a una immagine dalle linee marcate del volto di Albert Einstein, in una sequenza veloce che può durare da 30 a 150 millisecondi. Secondo i parametri del test, chi ha una vista normale coglie i dettagli e vede il volto di Einstein, mentre chi ha problemi di vista vede invece solo l'attrice di "A qualcuno piace caldo".

"A seconda di quanto si è capaci di mettere a fuoco lo sguardo e di cogliere le differenze - spiega il ricercatore dell'Mit Aude Oliva -, l'occhio vedrà o meno i dettagli". Una persona con vista normale dovrebbe infatti vedere le due immagini che si intersecano fra loro man mano che si avvicinano, nel video. In caso contrario, la visita dall'oculista è fortemente consigliata.