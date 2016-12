Maria, la sexy pilota star di Instagram apre un blog tutto suo

Maria, la sexy pilota apre un blog tutto suo 1 di 13 Instagram Instagram Maria, la sexy pilota apre un blog tutto suo Trentadue anni, svedese e dal fisico mozzafiato: ecco Maria Pettersson, la sexy pilota Ryanair che, dopo aver conquistato migliaia di follower su Instagram, ha aperto un blog tutto suo. 2 di 13 Instagram Instagram Maria, la sexy pilota apre un blog tutto suo Trentadue anni, svedese e dal fisico mozzafiato: ecco Maria Pettersson, la sexy pilota Ryanair che, dopo aver conquistato migliaia di follower su Instagram, ha aperto un blog tutto suo. 3 di 13 Instagram Instagram Maria, la sexy pilota apre un blog tutto suo Trentadue anni, svedese e dal fisico mozzafiato: ecco Maria Pettersson, la sexy pilota Ryanair che, dopo aver conquistato migliaia di follower su Instagram, ha aperto un blog tutto suo. 4 di 13 Instagram Instagram Maria, la sexy pilota apre un blog tutto suo Trentadue anni, svedese e dal fisico mozzafiato: ecco Maria Pettersson, la sexy pilota Ryanair che, dopo aver conquistato migliaia di follower su Instagram, ha aperto un blog tutto suo. 5 di 13 Instagram Instagram Maria, la sexy pilota apre un blog tutto suo Trentadue anni, svedese e dal fisico mozzafiato: ecco Maria Pettersson, la sexy pilota Ryanair che, dopo aver conquistato migliaia di follower su Instagram, ha aperto un blog tutto suo. 6 di 13 Instagram Instagram Maria, la sexy pilota apre un blog tutto suo Trentadue anni, svedese e dal fisico mozzafiato: ecco Maria Pettersson, la sexy pilota Ryanair che, dopo aver conquistato migliaia di follower su Instagram, ha aperto un blog tutto suo. 7 di 13 Instagram Instagram Maria, la sexy pilota apre un blog tutto suo Trentadue anni, svedese e dal fisico mozzafiato: ecco Maria Pettersson, la sexy pilota Ryanair che, dopo aver conquistato migliaia di follower su Instagram, ha aperto un blog tutto suo. 8 di 13 Instagram Instagram Maria, la sexy pilota apre un blog tutto suo Trentadue anni, svedese e dal fisico mozzafiato: ecco Maria Pettersson, la sexy pilota Ryanair che, dopo aver conquistato migliaia di follower su Instagram, ha aperto un blog tutto suo. 9 di 13 Instagram Instagram Maria, la sexy pilota apre un blog tutto suo Trentadue anni, svedese e dal fisico mozzafiato: ecco Maria Pettersson, la sexy pilota Ryanair che, dopo aver conquistato migliaia di follower su Instagram, ha aperto un blog tutto suo. 10 di 13 Instagram Instagram Maria, la sexy pilota apre un blog tutto suo Trentadue anni, svedese e dal fisico mozzafiato: ecco Maria Pettersson, la sexy pilota Ryanair che, dopo aver conquistato migliaia di follower su Instagram, ha aperto un blog tutto suo. 11 di 13 Instagram Instagram Maria, la sexy pilota apre un blog tutto suo Trentadue anni, svedese e dal fisico mozzafiato: ecco Maria Pettersson, la sexy pilota Ryanair che, dopo aver conquistato migliaia di follower su Instagram, ha aperto un blog tutto suo. 12 di 13 Dal Web Dal Web Maria, la sexy pilota apre un blog tutto suo Trentadue anni, svedese e dal fisico mozzafiato: ecco Maria Pettersson, la sexy pilota Ryanair che, dopo aver conquistato migliaia di follower su Instagram, ha aperto un blog tutto suo. 13 di 13 Dal Web Dal Web Maria, la sexy pilota apre un blog tutto suo Trentadue anni, svedese e dal fisico mozzafiato: ecco Maria Pettersson, la sexy pilota Ryanair che, dopo aver conquistato migliaia di follower su Instagram, ha aperto un blog tutto suo. leggi dopo slideshow

Per poter indossare la divisa e pilotare un Boing 737 ci sono voluti tanti sacrifici, fisici ed economici. "La mia - dice Maria al Daily Mail - è la storia di una donna forte in un ambiente dominato dagli uomini. Ed è la prova che noi siamo brave quanto loro".



Sui social le sue foto ottengono migliaia di like e condivisioni. Maria pubblica non solo scatti di lei al lavoro, in cabina di pilotaggio, ma anche immagini di come trascorre il suo tempo libero, tra lezioni di yoga e tuffi in mare.



Come ha raccontato lei stessa, ha iniziato a postare le foto per tenere sempre aggiornati e coinvolgere amici e parenti nella sua vita dopo essere diventata pilota a 25 anni. E ora è diventata anche una star del web.