Manami Ito, la ragazza che senza un braccio suona il violino divinamente

Manami Ito è una ragazza giapponese di 33 anni. Nella vita fa l’infermiera, malgrado sia priva del braccio destro ed è la prima nel suo paese a svolgere questo tipo di professione utilizzando un arto artificiale. Questo non è l’unico ostacolo che Manami è riuscita a superare: suona molto bene il violino ed è una nuotatrice paralimpica. Ha partecipato alle Paraolimpiadi raccogliendo un quarto posto a Pechino 2008 nei 100m rana, e un ottavo piazzamento a Londra 2012.



La sua è una storia di conquiste e grandi rivalse, di chi fa delle proprie problematiche il punto di partenza per un nuovo modo di vedere e interpretare la vita. Lei era una ragazza come tante fino al novembre del 2004 quando, in seguito ad un brutto incidente, ha perso il braccio. Ai tempi era una studentessa di infermieristica, ma l’incidente l’aveva spinta a rinunciare a quella carriera. Poi ha reagito. Ha visto dei ragazzi disabili giocare a basket e ha capito che tutto è possibile quando si ha la grinta giusta e così ha iniziato a nuotare, suonare e soprattutto si è laureata in infermieristica.