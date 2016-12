Malesia, il mistero dei tre jumbo abbandonati in pista: "Venite a riprenderli"

Decisamente non roba da "lost and found", gli uffici degli aeroporti che si occupano di bagagli dispersi. L'avviso pubblicato sul quotidiano locale in lingua inglese The Star si rifa a una normativa dell'aviazione civile risalente al 1969. Se i proprietari non dovessero reclamare i Boeing, la Malaysia Airports Holdings si riserva il diritto di "venderli o di disporne in altro modo" liberamente.



Zainol Mohd Isa, il manager indicato come figura di contatto nell'avviso, puntualizza che in realtà la società aeroportuale ha il nome di un presunto proprietario degli aerei fantasmi. Costui, però, sembra essersi "eclissato", ignorando ogni appello. Il tempo sta per scadere, poi si procederà all'esproprio e alla rimozione forzata.