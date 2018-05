Malesia, bambino viene sbalzato fuori da una macchina in corsa

A Kuala Terengganu, una città nella costa orientale della Malesia, un bambino ha rischiato la vita cadendo da un'auto in corsa. La scena è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza. Il veicolo in questione aveva appena superato un incrocio, quando la portiera anteriore si è aperta all'improvviso e il piccolo è stato sbalzato fuori dalla vettura, cadendo sull'asfalto.



Le persone nelle immediate vicinanze sono immediatamente corse ad aiutare il bambino, che dopo la caduta si è subito alzato, apparentemente illeso. La polizia sta indagando sulla dinamica dell'incidente. Non è chiaro, infatti, se sia stato proprio il piccolo ad aprire la portiera o se quest'ultima non fosse chiusa correttamente. Il capo della polizia, Aidi Ismail, ha affermato che molto probabilmente il bambino non indossava la cintura di sicurezza.